(VIDEO) Meteorit observat pe cerul SUA. Explozie puternică auzită în Ohio și Pennsylvania

Un fenomen spectaculos a fost observat marți dimineață pe cerul din Statele Unite, unde locuitorii din Ohio și Pennsylvania au raportat o minge de foc strălucitoare și un zgomot puternic.

Autoritățile americane confirmă că este vorba, cel mai probabil, despre un meteorit care a intrat în atmosferă.

Minge de foc și bubuit puternic

Potrivit Serviciul Național de Meteorologie al SUA, fenomenul a fost observat în special în nord-estul statului Ohio, în apropiere de Cleveland.

Martorii au descris:

o lumină intensă pe cer,

dâre albe vizibile chiar și ziua,

un zgomot puternic, asemănător unei explozii.

Confirmări din partea NASA

Datele analizate de NASA și de meteorologi indică faptul că obiectul a fost un meteorit care a pătruns în atmosferă.

În timpul intrării:

corpul ceresc a atins viteze foarte mari,

frecarea cu atmosfera a produs lumina intensă,

a fost generat un boom sonic (spargerea barierei sunetului).

Ce este o „minge de foc”

Fenomenul observat este cunoscut ca „fireball” – un meteorit suficient de mare pentru a produce o lumină foarte puternică în momentul intrării în atmosferă.

Aceste evenimente:

sunt relativ rare,

pot fi vizibile pe suprafețe mari,

uneori sunt însoțite de zgomote puternice.

Există pericol pentru populație?

În majoritatea cazurilor, meteoriții se dezintegrează înainte de a ajunge la sol.

Deocamdată:

nu au fost raportate pagube

nu există informații despre impact la sol cu efecte semnificative

Autoritățile continuă analiza datelor pentru a determina exact traiectoria și eventualele resturi, potrivit BBC.

Un fenomen spectaculos, dar natural

Astfel de evenimente reamintesc cât de activ este spațiul cosmic din jurul Pământului.

Deși pot părea alarmante, majoritatea meteoriților care intră în atmosferă nu reprezintă un pericol real.

