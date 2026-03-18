Nicușor Dan, întâlnire cu Mark Rutte la NATO. Securitatea regiunii Mării Negre, pe agenda discuțiilor

Președintele Nicușor Dan va avea joi o întrevedere oficială cu Mark Rutte, la sediul NATO din Bruxelles.
Discuțiile vor viza în principal evoluțiile de securitate din regiune, cu accent pe Flancul Estic și zona Mării Negre, în contextul actual tensionat la nivel internațional.
Securitatea regională, principalul subiect
Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda întâlnirii se află:
- situația de securitate internațională
- evoluțiile de pe Flancul Estic al NATO
- consolidarea apărării colective
Un punct important îl reprezintă regiunea Marea Neagră, considerată strategică pentru stabilitatea Europei de Est.
România, aliat activ în cadrul NATO
Președintele României va sublinia rolul țării noastre ca aliat implicat activ în menținerea securității regionale și în consolidarea relației transatlantice.
De asemenea, Nicușor Dan va evidenția:
- respectarea angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga
- creșterea cheltuielilor pentru apărare
- contribuția României la securitatea colectivă
Sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova
Un alt subiect important al discuțiilor îl reprezintă sprijinul acordat partenerilor din regiune.
România va reafirma:
- susținerea multidimensională pentru Ucraina
- necesitatea întăririi sprijinului NATO pentru Republica Moldova
În special în contextul amenințărilor hibride și al instabilității generate de acțiunile Rusiei.
Întâlnire importantă în context regional tensionat
Întrevederea are loc într-un moment sensibil pentru securitatea europeană, iar poziționarea României pe Flancul Estic al NATO o transformă într-un actor-cheie în regiune.
Discuțiile de la Bruxelles sunt așteptate să consolideze cooperarea și să stabilească noi direcții pentru întărirea securității în zona Mării Negre.
