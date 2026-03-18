Drum expres de la Craiova la Calafat cu fonduri europene

Consilierii judeţeni au aprobat, ieri, acordurile de parteneriat între CJ Dolj, CJ Mehedinţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din subordinea Ministerului Transporturilor pentru elaborarea unui Studiu de Fezabilitate în vederea construirii Drumului Expres Craiova – Calafat şi Drobeta Turnu Severin – Calafat cu fonduri europene nerambursabile. Tehnic vorbind, este vorba despre două proiecte de hotărâre şi două acorduri de importanţă uriaşă pentru judeţul Dolj şi pentru întreaga regiune. Drumul leagă Craiova şi Drobeta de oraşul Vidin din Bulgaria şi reduce timpul de deplasare mai ales pentru firmele de tranport. Drumul va avea o viteză de deplasare de 120 km/h și două benzi pe sens, a câte 3,75 metri fiecare.

Potrivit referatului de aprobare a proiectului, demersurile au fost iniţiate de Cj Dolj. „Urmare a demersurilor întreprinse de Consiliul Județean Dolj către CNAIR în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Drum Expres Craiova – Calafat’’, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, consideră oportună încheierea unui acord de parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, pentru etapa de proiectare – faza Studiu de fezabilitate.

Importanța acestui proiect este uriașă pentru județul nostru și pentru întreaga regiune, deoarece va contribui semnificativ la îmbunătățirea traficului de călători și transport de marfă, precum și la dezvoltarea economică și atragerea de noi investiții în județ. Implementarea proiectului ,,Drum Expres Craiova – Calafat’’ printr-un parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și Unitatea AdministrativTeritorială Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, se bazează pe strategia de descentralizare a proiectelor de infrastructură, oferind avantaje administrative și economice clare“, scrie în referat.

Avantajele colaborării

Parteneriatul permite autorității locale (CJ Dolj) să gestioneze direct etapele de proiectare și avizare, ceea ce poate scurta termenele de implementare datorită cunoașterii mai bune a terenului și a relației directe cu instituțiile locale. Includerea proiectului pe lista de investiții 2025-2029 subliniază importanța sa pentru județ. Consiliul Județean Dolj poate asigura o monitorizare mai riguroasă a lucrărilor pentru a servi interesul economic local. Drumul va face legătura între Coridorul Pan-European de la Podul Calafat-Vidin și Craiova, facilitând traficul de marfă și călători către Bulgaria și restul Europei. Includerea proiectului pe lista de investiții va genera locuri de muncă și va atrage investiții noi în județul Dolj, sprijinind dezvoltarea durabilă a regiunii.

Colaborarea cu C.N.A.I.R. facilitează accesarea fondurilor europene (cum ar fi prin Programul Transport), deoarece proiectul este integrat în rețeaua națională și europeană de transport (TEN-T). „În cadrul exercițiului financiar European 2021 – 2027 a fost aprobat Programul Transport (PT) 2021-2027. Obiectivul general al PT 2021-2027 constă în realizarea investițiilor ce răspund nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027, în concordanță cu Recomandările specifice de Țară, dar și cu strategia dezvoltată de România pentru recuperarea în mod sustenabil a decalajelor de dezvoltare a infrastructurii de transport, respectiv Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2021-2030 (PI), ce reprezintă strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României (MPGT)“, scrie în raport.

Craiova – Calafat şi Craiova – Drobeta, verigile lipsă

În motivarea încheierii acordului cu CNAIR, autorităţile au expus cadrul general şi contextul în care se doreşte crearea acestei noi infrastructuri rutiere. Este vorba despre derularea proiectelor ce vizează construirea drumurilor de mare viteză între Lugoj şi Drobeta Turnu Severin, proiecte derulate de CNAIR S.A., aflate in etapa de proiectare-elaborare Studiu de Fezabilitate, cu orizont de finalizare în perioada decembrie 2026-decembrie 2027; de asemenea, este vorba despre lansarea noii iniţiative de dezvoltare a unui coridor integrat în tranzitarea Greciei, Bulgariei si Romaniei, prin inteconectarea Mării Egee cu Marea Neagră; necesitatea asigurării unui coridor naţional pentru traficul generat considerând faptul că Bulgaria are în derulare execuţia unui drum expres, care va lega Podul Calafat-Vidin de oraşul Botevgrad, unde se va intersecta cu Autostrada A2 Hemus, unele tronsoane din acest drum expres fiind deja date în folosinţă.

De asemenea, drumul expres Vidin -Botevgrad face parte din sectorul sudic al Coridorului IV Paneuropean, care ar trebui să continue şi cu un drum expres Lugoj-Drobeta Turnu Severin-Craiova-Calafat.