Un tânăr și-a făcut mașina praf după ce a lovit un cap de podeț

Un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital marți dimineață, după ce a intrat cu mașina într-un cap de podeț de pe centura orașului Gherla.

Echipajele ISU Cluj au fost solicitate în jurul orei 05.30, iar pompierii au găsit la fața locului un autoturism avariat.

Tânărul se afla la volanul unui autoturism și circula pe direcția Gherla – Dej. La un moment dat, în jurul orei 5.30, a părăsit șoseaua și a lovit un cap de podeț. Mașina a ajuns în șanțul de pe marginea șoselei.

În urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii și o ambulanță.

Tânărul nu era încarcerat și era conștient, dar nu a putut ieși singur din autoturism. După ce a fost extras de pompieri, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele producerii accidentului.

