Fostul ministru Daniel Chițoiu rămâne în închisoare până la judecarea recursului

Fostul ministru al Finanțelor Daniel Chițoiu, rămâne în închisoare, după ce magistrații Instanței Supreme au refuzat să îi suspende executarea pedepsei până la judecarea recursului. Chițoiu a fost condamnat cu executare pentru un accident de circulație produs în 2019, în care a provocat moartea a doi soți.

Condamnat definitiv în ianuarie, la patru ani de detenție, și încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova, Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție i-au admis în principiu recursul în casație, împotriva deciziei prin care a fost declarat vinovat de ucidere din culpă.

Până la judecarea căii extraordinare de atac, programată în luna mai, Chițoiu va sta însă, în continuare, după gratii. Magistrații Instanței Supreme au refuzat să îi suspende până atunci executarea pedepsei.

