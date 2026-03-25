Avionul unui influencer rus, confundat cu o dronă ucraineană și doborât de apărarea antiaeriană

Un avion turistic de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau influencerul rus Pavel Koșkin și un pasager, a fost doborât de apărarea antiaeriană în apropierea Moscovei, după ce ar fi fost confundat cu o dronă ucraineană. Incidentul a avut loc în apropierea unei fabrici de rachete de tip Iskander.

Bloggerul rus specializat în aviație și pasagerul său au fost găsiți morți, sâmbătă, în epava avionului, în apropiere de Kolomna, la aproximativ 60 km sud-est de Moscova.

Un martor a evocat o explozie violentă, urmată de un „nor de fum albastru”.

Avionul s-a prăbușit la 3 km de o instalație sensibilă, o fabrică de rachete de tip Iskander, larg folosite de către armata rusă împotriva Ucrainei.

Locul ar putea explica reacția rapidă a sistemelor de apărare într-o zonă extrem de supravegheată.

Autoritățile nu au prezentat nici o explicație

Potrivit primelor elemente, avionul, de tip Alto NG, de fabricație cehă, a fost doborât cu un sistem sol-aer de tip Tor, conceput să intercepteze ținte rapide și de talie mică.

Nicio explicație oficială nu a fost prezentată de către autoritățile ruse, care s-au limitat să confirme prăbușirea unui aparat care s-a soldat cu doi morți.

O posibilă responsabilitate a apărării antiaeriene rusești nu a fost evocată de către armata rusă.

Comunitatea aeronautică a reacționat. Un blogger specializat, Igor Volkov, denunță o greșeală umană. „Doborât. Pavel a zburat întotdeauna corect, cu toate formalitățile cerute”, deplânge el.

În opinia sa, operatorii apărării aeriene, supuși unei presiuni constante din cauza atacurilor cu dronă, „pur și simplu au apăsat pe buton” fără nicio verificare aprofundată.

