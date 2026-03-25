A fost desemnat noul director general al Romsilva pentru următorii trei ani

Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva l-a desemnat, miercuri, pe Jean Vișan director general al instituției pentru un mandat de trei ani, până în august 2029, informează Agerpres.

Porocedura de selecție a directorului general, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost declanșată de către Consiliul de Administrație pe 12 ianuarie 2026, prin lansarea anunțului și comunicarea procedurii.

Până la termenul-limită, s-au înscris 13 persoane, dintre care pe lista lungă au rămas op, întrunind toate condițiile de participare. Comisia de selecție a directorului general a alcătuit lista scurtă formată din cinci persoane, iar în urma evaluării scrisorilor de intenție și a interviurilor a stabilit un clasament final, înaintat Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Selecția s-a desfășurat în mai multe etape, în mod transparent, pe baza unor criterii bine definite, iar tot procesul a fost monitorizat de către specialiști independenți.

Cine este Jean Vișan

Jean Vișan are 49 de ani, este inginer silvic, licențiat în anul 2001 al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității ”Transilvania” din Brașov, unde a obținut și titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. Din august 2025, acesta a deținut funcția de director general al RNP – Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecție.

De-a lungul carierei, a deținut mai multe funcții în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și Direcției Silvice Buzău. Din anul 2006, a deținut mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Romsilva, precum cea de șef de serviciu în cadrul Serviciului Investiții – Mecanizare și director al Direcției Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru șase luni, în anul 2020, director al Direcției Silvice Buzău.

Vișan deține mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, management de achiziții publice și în prevenirea și combaterea corupției.

RNP – Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri, proprietatea publică a statului, și asigură servicii silvice pentru 1,1 milioane hectare aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile proprietate publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.

