„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului.

România va avea, astfel, pentru prima dată în legislația națională definit femicidul, iar fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață. Legea a fost adoptată cu 284 de voturi „pentru”, un vot contra și două abțineri.

Cel mai susținut proiect de lege Depusă pe 29 octombrie 2025, legea s-a bucurat de o susținere fără precedent în Parlament, deși au existat și critici pe motiv că ar reprezenta o suprareglementare, fiind semnată de peste 270 de parlamentari de la toate partidele.

Proiectul transpune și definește juridic femicidul pentru prima dată în legislația națională, ca formă de violență bazată pe gen. Fapta va putea fi pedepsită ca omorul calificat, fiind vorba de pedepse cu închisoarea de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață, potrivit digi24.ro

„Din cele 33 de infracţiuni de omor comis asupra unui membru de familie înregistrate de IGPR în cele 8 luni ale anului 2025 (până la depunerea proiectului de lege n.red), 69% au fost femicide comise de un membru al familiei (23 de femei/fete ucise)¹. În medie, aproximativ 3 cazuri de femei/fete ucise pe lună de un membru de familie”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei

Potrivit proiectului, „femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”.

De asemenea, legea vorbește despre protecţie pentru orfanii femicidului, recunoscuţi ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată, şi stabileşte pedepse agravante atunci când violenţa are loc în prezenţa minorilor. Actul normativ mai stipulează că, în cazurile de violenţă de gen, acţiunea penală va putea fi declanşată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă.

