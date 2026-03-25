PNL îndeamnă partenerii de coaliţie la responsabilitate şi dialog şi anunţă că îi aşteaptă pe partenerii social-democraţi să revină la masa coaliţiei, subliniind că reducerea accizei şi plafonarea preţurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanţare identificate şi cu responsabilitate faţă de credibilitatea economică externă a României, nu sunt subiecte pentru campanie de imagine.

”România traversează o perioadă dificilă: scumpirea accelerată a carburanţilor, presiuni energetice generate de un conflict internaţional imprevizibil, un buget abia adoptat care trebuie acum implementat. Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetăţenii români şi faţă de care Guvernul are obligaţia să răspundă cu măsuri concrete.

Tocmai de aceea, PNL îi aşteaptă pe partenerii social-democraţi să revină la masa coaliţiei şi să abordeze aceste subiecte prin dialog direct, cu propuneri fundamentate şi cu asumarea răspunderii comune pentru consecinţele lor“, afirmă liberalii miercuri, într-un comunicat, conform news.ro.

Ei spun că înţeleg că există nemulţumiri şi puncte de vedere diferite în interiorul coaliţiei, precizând că există mecanismele potrivite pentru a le exprima şi soluţiona.

”Poziţiile exprimate public fără un fundament tehnic şi fără surse de finanţare identificate nu rezolvă nicio problemă — ele servesc altor scopuri decât interesul cetăţenilor. Reducerea accizei şi plafonarea preţurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanţare identificate şi cu responsabilitate faţă de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine”, subliniază PNL.

PNL anunţă că rămâne angajat faţă de stabilitatea guvernamentală şi faţă de cetăţenii României şi îşi invită ăoartenerii să facă acelaşi lucrusă facă acelaşi lucru.

