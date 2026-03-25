BNS anunţă că şantierul Naval Mangalia va intra în faliment

Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al Şantierului Naval Mangalia şi urmează a fi deschisă procedura de faliment, anunță Blocul Național Sindical. „Consecinţele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajaţi”, avertizează sindicaliştii care precizează că oamenii îşi vor pierde locurile de muncă, potrivit unui comunicat de presă.

„În cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfăşurate astăzi, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societăţii. În aceste condiţii, procedura de reorganizare a eşuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea şi valorificarea forţată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”, scrie în comunicatul de presă al BNS care precizează că angajații de la Şantierul Naval Mangalia nu şi-au primit drepturile salariale de peste 3 luni, conform digi24.ro.

„Consecinţele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajaţi”

Potrivit sindicaliştilor, „consecinţele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajaţi”. ”Odată cu radierea societăţii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor vor înceta, iar aceştia îşi vor pierde locurile de muncă. Această situaţie generează un impact social major la nivel local şi necesită o atenţie urgentă din statului român, în vederea identificării unor soluţii pentru protejarea angajaţilor afectaţi”, potrivit sursei citate.

Angajaţii Şantierului Naval Mangalia au protestat, marţi, în curtea unităţii, fiind nemulţumiţi de faptul că nu şi-au primit salariile de peste trei luni.

