INS: A scăzut cifra de afaceri din industrie cu 16,3% față de decembrie 2025

14.4 C
Craiova
miercuri, 25 martie, 2026
Actualitate

Industria românească, în contracție. Cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a scăzut în luna ianuarie 2026, în termeni nominali, atât față de luna decembrie 2025, cu 16,3%, cât și față de luna ianuarie 2025, cu 4,3%, relevă datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform INS, cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, pe total, a coborât cu 16,3%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-19,0%) și în industria prelucrătoare (-16,2%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-23,4%), industria bunurilor de uz curent (-21,6%), industria bunurilor intermediare (-9,4%) și industria energetică (-3,4%). Industria bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 6,0%, potrivit Agerpres.

Cifra de afaceri din industrie a scăzut

De asemenea, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026 față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 4,3%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-12,8%) și în industria prelucrătoare (-4,0%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria energetică (-10,6%), industria bunurilor intermediare (-7,7%), industria bunurilor de uz curent (-4,7%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-3,4%). Industria bunurilor de capital a crescut cu 0,8%.

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

