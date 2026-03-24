Iranul refuză dialogul cu SUA și îl acuză pe Donald Trump de înșelătorie

Ambasada Iranului în Pakistan a calificat marți, 24 martie, oferta de negocieri a Statelor Unite drept o „înșelătorie“ și a refuzat orice dialog cu Washingtonul, o poziție care răcește tentativa de mediere prezentată de Islamabad pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, relatează EFE.

„Iranul consideră cererea de negocieri a SUA drept o nouă încercare de înșelătorie pentru a se repoziționa, a găsi lacune și a căuta conexiuni pentru a intensifica din nou atacurile’, a afirmat ambasada iraniană din capitala pakistaneză pe rețeaua socială X, la doar câteva ore după ce Pakistanul a confirmat oferta sa ca mediator între Iran, SUA și Israel.

Misiunea diplomatică iraniană a afirmat că „încrederea este nulă după două runde de atacuri în timpul discuțiilor“ și că, „prin intimidare și retorică totalitară, nu există nicio posibilitate“.

Pakistanul conduce o inițiativă de mediere, împreună cu Turcia și Egipt

Aceste declarații vin după ce Pakistanul a confirmat că conduce o inițiativă de mediere împreună cu Turcia și Egipt pentru a pune capăt războiului care a declanșat sau a agravat alte conflicte din regiune.

În acest sens, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat pe X că, „cu aprobarea Statelor Unite și a Iranului, Pakistanul se arată dispus și onorat să fie gazdă pentru a facilita conversații semnificative și concludente care să permită o soluție cuprinzătoare a conflictului în curs“.

În declarații anterioare pentru EFE, surse guvernamentale au afirmat că Islamabadul s-a oferit ca gazdă pentru negocieri de pace bazându-se pe legăturile conducerii sale militare cu Teheranul și pe relația pe care o menține cu președintele american Donald Trump.

Războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână de la declanșarea sa, pe 28 februarie, prin atacurile coordonate ale Statelor Unite și Israelului asupra teritoriului iranian.

Ca răspuns, Iranul a lansat valuri de rachete și drone împotriva Israelului și a unor obiective strategice din Golful Persic, menținând blocada Strâmtorii Ormuz prin care trece o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Citește și: A fost constituit un grup interinstituțional de monitorizare a stocurilor de medicamente în România