Știri de ultima orăPoliticaInternationalIranul refuză dialogul cu SUA și îl acuză pe Donald Trump de înșelătorie

Iranul refuză dialogul cu SUA și îl acuză pe Donald Trump de înșelătorie

De Daniela Moise

Ambasada Iranului în Pakistan a calificat marți, 24 martie, oferta de negocieri a Statelor Unite drept o „înșelătorie“ și a refuzat orice dialog cu Washingtonul, o poziție care răcește tentativa de mediere prezentată de Islamabad pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, relatează EFE.

„Iranul consideră cererea de negocieri a SUA drept o nouă încercare de înșelătorie pentru a se repoziționa, a găsi lacune și a căuta conexiuni pentru a intensifica din nou atacurile’, a afirmat ambasada iraniană din capitala pakistaneză pe rețeaua socială X, la doar câteva ore după ce Pakistanul a confirmat oferta sa ca mediator între Iran, SUA și Israel.

Misiunea diplomatică iraniană a afirmat că „încrederea este nulă după două runde de atacuri în timpul discuțiilor“ și că, „prin intimidare și retorică totalitară, nu există nicio posibilitate“.

Pakistanul conduce o inițiativă de mediere, împreună cu Turcia și Egipt

Aceste declarații vin după ce Pakistanul a confirmat că conduce o inițiativă de mediere împreună cu Turcia și Egipt pentru a pune capăt războiului care a declanșat sau a agravat alte conflicte din regiune.

În acest sens, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat pe X că, „cu aprobarea Statelor Unite și a Iranului, Pakistanul se arată dispus și onorat să fie gazdă pentru a facilita conversații semnificative și concludente care să permită o soluție cuprinzătoare a conflictului în curs“.

În declarații anterioare pentru EFE, surse guvernamentale au afirmat că Islamabadul s-a oferit ca gazdă pentru negocieri de pace bazându-se pe legăturile conducerii sale militare cu Teheranul și pe relația pe care o menține cu președintele american Donald Trump.

Războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână

Războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână de la declanșarea sa, pe 28 februarie, prin atacurile coordonate ale Statelor Unite și Israelului asupra teritoriului iranian.

Ca răspuns, Iranul a lansat valuri de rachete și drone împotriva Israelului și a unor obiective strategice din Golful Persic, menținând blocada Strâmtorii Ormuz prin care trece o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

