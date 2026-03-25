(VIDEO) Tânăr de 17 ani din Craiova, reținut pentru furt din buzunare și genți

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Craiova au reținut, pe 24 martie, un tânăr de 17 ani, bănuit de comiterea mai multor furturi din buzunare și genți.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie–noiembrie 2024, minorul ar fi sustras bunuri de la mai multe persoane din municipiul Craiova, profitând de neatenția acestora.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru furt, iar cercetările au continuat pentru identificarea autorului.

Identificat după ce s-a sustras cercetărilor

În urma activităților specifice, polițiștii au reușit să-l identifice pe tânăr, care încerca să evite răspunderea penală.

Acesta a fost ridicat și dus la audieri.

Reținut și dus în arest

Pe baza probelor administrate, sub coordonarea unui procuror, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Dolj.

Urmează ca acesta să fie prezentat procurorilor, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Citește și: Lansare de carte la Craiova: „Intelectualii și societatea” de Thomas Sowell