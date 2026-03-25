Lansare de carte la Craiova: „Intelectualii și societatea” de Thomas Sowell

Muzeul Cărții și Exilului Românesc găzduiește vineri, de la ora 18:30, lansarea volumului „Intelectualii și societatea” semnat de Thomas Sowell, una dintre cele mai importante lucrări de analiză socială și intelectuală contemporană.

Cartea este tradusă în limba română de Alexandru Gafton și Adina Chirilă și a fost publicată în anul 2025 la Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Invitați de marcă la eveniment

Evenimentul este organizat de Universitatea din Craiova, în colaborare cu Facultatea de Litere, Departamentul de Limba și Literatura Română și Școala Doctorală „Alexandru Piru”.

La lansare vor participa personalități importante din mediul academic:

Prof. univ. dr. Alexandru Gafton – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Prof. univ. dr. Nicu Panea – Universitatea din Craiova,

Prof. univ. dr. Ioan Milică – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Discuțiile vor fi moderate de Lect. univ. dr. Lucian Dindirică, președintele Consiliului Științific al Muzeului Cărții și Exilului Românesc.

