Bancul zilei

Ion pleacă în concediu, în străinătate, iar la plecare Gheorghe îl roagă să-i aducă şi lui un papagal. La întoarcere, Ion, care a uitat să-i cumpere un papagal, îi ia o bufniţă şi-i spune lui Gheorghe că e papagal regal…

O săptămână mai târziu, se întâlnesc la o bere, iar Ion îl întreabă pe Gheorghe dacă papagalul a început să vorbească.

Gheorghe răspunde:

Băi, încă nu vorbeşte, dar ştii ce atent se uită?

Sir: – John, mută, te rog, pianul din sufragerie, în bibliotecă!

John: – Imediat, Sir! Să mai iau ceva și în cealaltă mână?