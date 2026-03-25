Doljul, la mijlocul clasamentului: cât de educate sunt femeile din județ

Un studiu realizat de clubulcopiilor.ro, pe baza datelor Eurostat și INS, arată că județul Dolj se situează în zona mediană la nivel național în ceea ce privește nivelul de educație al femeilor.

Aproximativ 18% dintre femei au studii universitare

În Dolj, circa 18% dintre femei au absolvit studii superioare, un procent care indică o bază stabilă pentru dezvoltare și care se aliniază tendințelor generale din România.

La nivel național, femeile sunt constant mai educate decât bărbații: în categoria de vârstă 25–64 de ani, 21% dintre femei au studii universitare, comparativ cu doar 17% dintre bărbați.

Diferențe mari între județe

Analiza evidențiază discrepanțe semnificative între regiuni. Marile centre universitare – București, Cluj sau Timiș – înregistrează cele mai ridicate procente.

La polul opus se află județe din sudul și estul țării, unde ponderea femeilor cu studii superioare este sub 12%:

Vaslui – 8,6%

Călărași – 8,7%

Botoșani – 9,5%

Giurgiu – 9,8%

Teleorman – 9,9%

Chiar și în aceste zone, însă, femeile depășesc nivelul de educație al bărbaților.

Educația, strâns legată de venituri

Studiul arată o corelație puternică între educație și salarii (r ≈ 0,88), ceea ce sugerează că investițiile în educație pot avea un impact direct asupra nivelului de trai și dezvoltării economice locale.

Impact direct asupra copiilor

Nivelul de educație al femeilor influențează în mod direct parcursul educațional al copiilor, mai ales în contextul rolului lor în familie.

Astfel, diferențele regionale pot genera efecte pe termen lung, iar creșterea nivelului de educație în rândul femeilor rămâne un factor esențial pentru dezvoltarea societății.

