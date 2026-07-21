Petrișor Peiu: Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu! AUR nu va mai face nicio înțelegere politică cu PSD cât timp Grindeanu e președinte

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îi transmite președintelui social-democraților, Sorin Grindeanu, că AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD cât timp acesta este la conducerea partidului.

„Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu. (…) După ce și-a scos, cu surle și trâmbițe, partidul de la guvernare, Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească și să suduie singurul partid care îl putea ajuta să reajungă la guvernare!“, a scris marți Peiu pe Facebook.

Grindeanu, „un om cu atâtea carențe morale“

Acesta are un mesaj pentru liderul social-democraților.

„AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acestuia îi repugnă cei 90 de parlamentari ai noștri. Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru; motivul: este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale“, a susținut reprezentantul AUR.

„Guvernul Veștea, un guvern făcut printr-o șobolăneală greu de acceptat“

Peiu îi răspunde lui Grindeanu și în ceea ce privește reproșul că AUR nu a votat Guvernul propus de Adrian Veștea.

„Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat Guvernul Veștea, un guvern făcut printr-o șobolăneală greu de acceptat, adică prin racolarea unui grup de parlamentari de la un alt partid. De altfel, aceeași șobolăneală o încearcă ridicolul Grindeanu și cu AUR, atunci când anunță că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put ‘liderii partidului’. Poate l-ar ajuta pe Grindeanu să știe că toți parlamentarii AUR sunt propuși să ocupe aceleași poziții și pe listele de la alegerile următoare.

O întrebare simplă pe care Grindeanu nu și-a pus-o este următoarea: de ce ar da un parlamentar AUR cu piciorul unui nou mandat garantat de singurul partid care poate, conform sondajelor de azi, garanta viitoarele mandate? Poate Sorin Grindeanu garanta mandatele viitoare ale tuturor parlamentarilor PSD? Nu poate, evident, nici măcar în sondajele realizate de domnul Dîncu!“, a declarat acesta.

AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO

Petrișor Peiu îi reamintește lui Grindeanu că AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO.

„Cât privește pretinsele deviații ale AUR de la valorile ‘europene’, să îi reamintim lui Sorin Grindeanu și faptul, ușor de verificat, că AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO. AUR crede, spre deosebire de Sorin Grindeanu, că trebuie reparate câteva mari erori ale Comisiei von der Leyen precum politicile ‘green deal’ și de supra-reglementare a economiei“, a explicat Peiu.

Ce a declarat Sorin Grindeanu despre liderii AUR

Luni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-o conferință de presă, că îi este greu să-și imagineze o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilității unor lideri ai formațiunii.

„Am văzut încercările de săptămâna trecută de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus. Eu am spus așa: respect votanții partidelor, inclusiv pe cei ai AUR. (…) Îmi doresc ca o parte dintre ei să înțeleagă că e nevoie de soluții la problemele de zi cu zi, și nu de populism, fiindcă ceea ce primesc în acest moment, într-un procent covârșitor, e populism. Mai departe însă, am spus că în acest moment îmi este greu să-mi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilității unora dintre liderii AUR.

(…) Nu pot să am încredere în acești lideri care o dată votează pentru Bolojan să plece acasă și o dată ies din sală sau decid să iasă din sală ca să-l țină practic pe Bolojan ‘pe perfuzii’. În plus, liderii AUR au în continuare probleme să-și clarifice, din punctul meu de vedere, anumite poziții care sunt în contradicție cu normele și cu valorile europene. Atât timp cât aceste lucruri nu se schimbă, nu va exista o colaborare (…). Eu n-am personalizat treaba asta, am vorbit la impersonal“, a transmis Grindeanu.

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