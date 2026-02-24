Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să ofere sprijinul necesar

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, alături de lideri europeni și din state cu opinii apropiate, marcând patru ani de la începutul războiului ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei.

Într-o postare pe rețeaua X, Nicușor Dan a subliniat angajamentul României de a sprijini Kievul:„România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra și a negocia pacea dintr-o poziție de forță”. Președintele României a apreciat curajul ucrainenilor, conform Agerpres.

„Ucraina luptă cu demnitate și curaj pentru a ne apăra pe toți, și pentru asta suntem recunoscători. O perioadă atât de lungă de război face ca reziliența poporului ucrainean să fie cu atât mai admirabilă”, a mai spus șeful statului.

#FourYears since Russia launched its illegal and unjustified war against #Ukraine, I took part, together with other European and like-minded leaders, in a new meeting of the Coalition of the Willing. Romania will continue to provide all the necessary support for Ukraine to defend… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 24, 2026

El a subliniat și importanța stabilirii unor garanții de securitate împotriva noilor agresiuni. „Aceasta rămâne esențială pentru noi, deoarece securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei”, a scris Nicușor Dan. Ca omagiu pentru victimele războiului, Palatul Cotroceni va fi iluminat astăzi în culorile drapelului Ucrainei.

