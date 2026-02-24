7.6 C
Craiova
marți, 24 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateNicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să ofere sprijinul necesar

Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să ofere sprijinul necesar

De Magda Dragu
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să ofere sprijinul necesar
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să ofere sprijinul necesar

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, alături de lideri europeni și din state cu opinii apropiate, marcând patru ani de la începutul războiului ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei.

Într-o postare pe rețeaua X, Nicușor Dan a subliniat angajamentul României de a sprijini Kievul:„România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra și a negocia pacea dintr-o poziție de forță”. Președintele României a apreciat curajul ucrainenilor, conform Agerpres.

„Ucraina luptă cu demnitate și curaj pentru a ne apăra pe toți, și pentru asta suntem recunoscători. O perioadă atât de lungă de război face ca reziliența poporului ucrainean să fie cu atât mai admirabilă”, a mai spus șeful statului.

El a subliniat și importanța stabilirii unor garanții de securitate împotriva noilor agresiuni. „Aceasta rămâne esențială pentru noi, deoarece securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei”, a scris Nicușor Dan. Ca omagiu pentru victimele războiului, Palatul Cotroceni va fi iluminat astăzi în culorile drapelului Ucrainei.

Citește şi: BNR: Depozitele la bănci ale firmelor și populației au scăzut, în ianuarie, cu 1,8%

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA