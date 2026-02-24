BNR: Depozitele la bănci ale firmelor și populației au scăzut, în ianuarie, cu 1,8%

7.6 C
De Magda Dragu
Banca Națională a României (BNR) informează marţi că depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2026 cu 1,8% față de luna anterioară, până la nivelul de 664,101 miliarde de lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,3% (-3% în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,2% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 2,3% față de luna decembrie 2025, până la 453,049 miliarde lei. Comparativ cu luna ianuarie 2025, acestea s-au majorat cu 3,7% (-5,4% în termeni reali), potrivit Agerpres.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,1% față de luna anterioară, până la 266,416 miliarde lei; comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, au crescut cu 5,8% (-3,5% în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 5,3% (până la 186,632 miliarde lei) față de luna precedentă, iar față de luna ianuarie 2025, au înregistrat o creștere de 0,9% (-8% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,8% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,6% față de luna decembrie 2025, ajungând până la nivelul de 211,052 miliarde lei (exprimat în euro, acestea au scăzut cu -0,5%, până la 41,414 miliarde euro). Comparativ cu luna ianuarie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 12,3% (9,6%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 1,1% față de luna decembrie 2025, până la 142,691 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1%, până la 28 miliarde euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,1% (8,5%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,5% față de luna decembrie 2025, până la 68,361 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,6%, până la 13,414 miliarde euro). Comparativ cu ianuarie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 14,8% (12,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro). 

