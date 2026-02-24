Preşedintele Nicuşor Dan, discuţii cu Ilie Bolojan despre vizita premierului la Bruxelles

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, marţi, cu Ilie Bolojan despre vizita pe care premierul o va efectua joi, la Bruxelles, dar şi implementarea PNRR. Şeful statului a arătat că România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată.

”Am avut o discuţie aplicată cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles. Joi, la Bruxelles, se va semna Declaraţia privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziţia a nouă state membre aflate la graniţa cu Rusia, Belarus şi Ucraina, pentru a contracara efectele economice şi de securitate cauzate de război”, scrie Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului precizează că ”România este printre ţările care vor putea accesa aceste finanţări, astfel încât să încurajăm investiţii în zona de sud-est a ţării – Moldova, regiunea Dunării şi a Mării Negre”, potrivit news.ro

”Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată şi pentru a genera creştere economică pe baze solide”, mai spune Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene

Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.

Şeful Executivului se va întâlni şi cu vicepreşedintele executiv Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale şi va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice.

