Consiliul Concurenței aprobă preluarea La Cocoș de către grupul Schwarz, cu unele condiţii

Consiliul Concurenței anunță că a autorizat, cu condiții, tranzacția prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoș SA, în urma investigației derulate de autoritate în acest caz.

Supermarketul La Cocoș operează în prezent prin magazine în Ploiești (două), București și Brașov (câte unul în fiecare oraș). În 2025, compania a extins rețeaua cu trei noi locații în Pitești, Craiova și Arad, consolidându-și prezența pe piața comerțului cu amănuntul de produse alimentare și nealimentare, potrivit ziare.com.

„Acesta este al doilea caz din istoria autorității în care am declanșat o investigație în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidențiază importanța acestei tranzacții și impactul său potențial asupra pieței. Ca urmare, autorizarea a fost condiționată de angajamente clare, menite să protejeze concurența și interesele consumatorilor.

Acestea asigură menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, caracterizat prin prețuri reduse și volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor și menținerea unui nivel adecvat de concurență pe piața de retail alimentar. În același timp, angajamentele prevăd investiții pentru extinderea rețelei la nivel național, cu păstrarea aceluiași model de business orientat către prețuri accesibile, astfel încât să se exercite o presiune concurențială, în special asupra prețurilor, în cât mai multe zone din țară”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Grupul Schwarz și-a asumat o serie de obligații pentru a elimina riscurile concurențiale

Grupul Schwarz și-a asumat o serie de obligații pentru a elimina riscurile concurențiale identificate, inclusiv menținerea strategiei de preț actuale a magazinelor La Cocoș, fără a depăși marja brută de referință, pentru o perioadă de patru ani de la finalizarea tranzacției. În plus, compania se angajează să nu închidă și să nu limiteze activitatea rețelei timp de cinci ani, păstrând formatul magazinelor și modelul de afaceri în forma actuală.

Schwarz va extinde rețeaua La Cocoș la nivel național prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru noi magazine în următorii cinci ani. De asemenea, La Cocoș va rămâne separată de structurile operaționale ale Kaufland România și Lidl România, pentru a asigura independența comercială și pentru a limita efectele unei posibile consolidări excesive pe piața de retail.

Angajamentele includ și protecția furnizorilor exclusivi ai La Cocoș

Angajamentele includ și protecția furnizorilor exclusivi ai La Cocoș, prin menținerea relațiilor comerciale cu aceștia timp de doi ani, evitând astfel presiuni comerciale suplimentare și garantând păstrarea sortimentelor existente în magazine. Companiile vor fi obligate să informeze Consiliul Concurenței despre orice achiziție sau închiriere de spații comerciale, sporind transparența extinderii și permițând monitorizarea timpurie a piețelor locale sensibile.

Decizia finală a Consiliului Concurenței va fi publicată pe site-ul instituției, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.