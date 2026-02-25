Ucraina își comemorează morții în timp ce războiul cu Rusia intră în al cincilea an

O națiune în doliu după patru ani de război. Ucraina a marcat patru ani de la invazia la scară largă lansată de Rusia, într-un moment solemn de comemorare a celor căzuți într-un conflict care nu arată semne de încheiere.

La ora 10:00, capitala Kiev s-a oprit pentru un minut de reculegere, în timp ce sirenele au răsunat peste oraș. În Piața Maidan, sute de steaguri albastre și galbene au fost coborâte în memoria soldaților și civililor uciși de la începutul războiului.

Zelenski: „Nu ne-am pierdut statalitatea”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu a ales războiul, ci a fost obligată să își apere independența, potrivit BBC.

„Ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea”, a spus liderul ucrainean într-un mesaj video filmat în coridoarele subterane ale palatului prezidențial din Kiev — spații folosite intens încă din primele zile ale invaziei din 2022.

În urmă cu patru ani, mulți analiști credeau că Kievul va cădea în câteva zile. Astăzi, armata ucraineană continuă să reziste ofensivelor rusești din estul țării.

Frontul rămâne activ, pierderile cresc

Rusia controlează în prezent puțin sub 20% din teritoriul Ucrainei, însă nu a reușit să cucerească integral regiunea Donbas.

Conflictul intră acum în al cincilea an, cu pierderi militare și civile tot mai mari și atacuri aeriene aproape zilnice asupra orașelor ucrainene și infrastructurii energetice.

Potrivit estimărilor occidentale, Rusia ar fi suferit peste 1,25 milioane de victime totale, în timp ce Ucraina a raportat oficial zeci de mii de soldați uciși, cifra reală fiind considerată mult mai ridicată.

Liderii occidentali își reafirmă sprijinul

La Kiev au participat mai mulți lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen, reafirmând sprijinul politic și militar pentru Ucraina.

O reuniune a „Coaliției Voluntarilor”, formată din aproximativ 35 de state conduse de Marea Britanie și Franța, a analizat inclusiv posibilitatea desfășurării de trupe pentru garantarea unui eventual armistițiu.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că este greșit să se creadă că Rusia are avantajul militar, subliniind costurile uriașe suportate de Moscova.

Negocierile de pace, încă departe

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a declarat sceptic privind obținerea unei păci rapide, afirmând că Rusia nu arată semne reale de compromis.

La rândul său, Kremlinul a susținut că obiectivele militare nu au fost încă atinse și a acuzat Occidentul că transformă conflictul într-o confruntare directă între Rusia și statele occidentale

Acuzații și tensiuni geopolitice

Președintele rus Vladimir Putin a lansat noi acuzații nefondate potrivit cărora Marea Britanie și Franța ar încerca să ajute Ucraina să obțină arme nucleare — afirmații respinse ferm de Londra.

În paralel, negocierile de pace mediate de Statele Unite continuă fără rezultate concrete, iar cererea Moscovei ca Ucraina să cedeze teritorii ocupate rămâne inacceptabilă pentru Kiev.

Rolul SUA și sprijinul G7

O declarație comună a liderilor G7, inclusiv a președintelui american Donald Trump, a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Kievul consideră că garanțiile de securitate americane sunt esențiale pentru orice acord de pace viabil.

Războiul care a atins fiecare familie

De la cimitirele militare extinse din toată țara până la familiile separate și orașele bombardate în timpul iernii, războiul a schimbat profund viața fiecărui ucrainean.

În orașul Bucha, simbol al atrocităților din 2022, oamenii continuă să depună flori pe mormintele soldaților căzuți.

După patru ani de lupte, Ucraina rămâne în picioare — dar la un cost uman pe care mulți îl descriu drept aproape de neimaginat.

