Mexicul sub tensiune: Amenințarea unor noi violențe după atacul devastator al cartelului din Jalisco

Dovezile atacului violent lansat de carteluri sunt încă vizibile în Guadalajara, unul dintre cele mai importante orașe din vestul Mexicului.

Mașini carbonizate abandonate pe marginea drumurilor și porțiuni întregi de asfalt ars marchează locurile unde membri ai Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG) au incendiat zeci de vehicule.

Atacul a fost declanșat după uciderea liderului cartelului, Nemesio „El Mencho” Oseguera, unul dintre cei mai influenți capi ai crimei organizate din Mexic.

Mesajul transmis a fost clar: cartelul rămâne puternic și capabil să paralizeze orașe întregi.

Prezență militară masivă, dar teamă persistentă

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că „pacea și liniștea” revin treptat în țară și a lăudat intervenția forțelor de securitate.

În realitate, convoaie de armată și poliție patrulează constant prin Guadalajara, însă pentru mulți locuitori acestea amplifică sentimentul de nesiguranță.

Străzile sunt neobișnuit de goale:

școlile au fost închise,

numeroase afaceri locale au tras obloanele,

oamenii preferă să rămână acasă alături de familii.

O cafenea deschisă într-un oraș paralizat

Printre puținii antreprenori care au ales să continue activitatea se numără Anwar Montoya, proprietarul cafenelei Severo.

Anwar Montoya speră că localul său este un loc în care oamenii se simt în siguranță venind

„A fost o zi ciudată și dificilă – toată lumea era speriată”, spune acesta, explicând că a deschis localul pentru a oferi comunității „un loc sigur”.

Decizia sa a fost apreciată de clienți, terasa cafenelei devenind un refugiu liniștit într-un oraș tensionat.

Critici asupra strategiei guvernului

Deputata de stânga Mariana Casillas consideră că situația actuală nu este una nouă pentru Mexic.

Mariana Casillas spune că guvernul trebuie să abordeze problemele care stau la baza violenței cartelurilor

Potrivit acesteia, violențele cartelurilor și blocajele rutiere fac parte din realitatea zilnică de peste două decenii, de la lansarea războiului împotriva drogurilor în 2006, în timpul administrației fostului președinte Felipe Calderón.

Casillas susține că eliminarea liderilor cartelurilor nu rezolvă problema de fond — sărăcia, lipsa oportunităților și mediul social care împinge tinerii spre criminalitate.

Experți: moartea liderilor aduce mai multă violență

Experta în criminalitate organizată Deborah Bonello avertizează că strategia de eliminare a capilor cartelurilor produce adesea efectul invers.

„Când elimini un lider important, începe o luptă pentru putere”, explică aceasta, subliniind că rivalitățile interne pot genera noi valuri de violență în întreaga țară.

Peste 60 de înmormântări – atât ale membrilor cartelului, cât și ale forțelor de securitate — au avut loc deja după confruntările recente.

Umbra violenței asupra Cupei Mondiale

Situația ridică semne de întrebare serioase privind siguranța orașului Guadalajara, care urmează să găzduiască mii de suporteri internaționali la meciurile Cupei Mondiale FIFA din această vară.

După scenele șocante din ultimele zile, unii fani ar putea reconsidera deplasarea în Mexic, în ciuda importanței evenimentului sportiv, potrivit BBC.

