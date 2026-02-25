(VIDEO) Trump laudă economia SUA și amenință Iranul în cel mai lung discurs despre Starea Națiunii din istorie

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut în fața Congresului cel mai lung discurs despre Starea Națiunii din istorie, cu o durată de aproape o oră și 50 de minute, marcând primul an de la revenirea sa la Casa Albă.

Liderul american a descris perioada recentă drept o „redirecție pentru secole”, afirmând că administrația sa a transformat o Americă aflată în criză într-o națiune prosperă și puternică.

Trump a insistat că economia americană este „în plină expansiune” și a susținut că politicile sale au readus creșterea economică și încrederea în Statele Unite.

Economia, tema centrală a discursului

Pe parcursul intervenției, președintele a revenit constant asupra performanțelor economice, prezentându-le drept principala realizare a mandatului său.

El a afirmat că SUA este acum „cea mai fierbinte țară de pe Pământ” din punct de vedere economic și că politicile sale comerciale și fiscale au revitalizat economia americană.

În același timp, Trump a criticat o decizie recentă a Curții Supreme privind tarifele comerciale, pe care a catalogat-o drept „foarte nefericită”, potrivit BBC.

Mesaj dur pentru Iran

Un moment important al discursului a fost dedicat politicii externe, în special relației tensionate cu Iranul.

Trump a declarat că preferă soluțiile diplomatice, însă a transmis un avertisment clar: Statele Unite nu vor permite Iranului să obțină arme nucleare.

Președintele a sugerat că opțiunea militară rămâne posibilă dacă negocierile diplomatice eșuează.

Imigrația și securizarea graniței

Deși a evitat unele controverse recente, inclusiv criticile legate de raidurile anti-imigrație, Trump s-a concentrat pe una dintre cele mai populare teme în rândul susținătorilor săi: îndepărtarea imigranților ilegali condamnați pentru infracțiuni.

El a susținut că frontiera SUA este acum securizată și că administrația sa a restabilit ordinea în politica migratorie.

Discurs patriotic și momente spectaculoase

Discursul a avut numeroase momente simbolice, concepute pentru impact mediatic.

Printre invitații din galerie s-au aflat membri ai echipei olimpice masculine de hochei a SUA, care și-au ridicat medaliile de aur în aplauzele Congresului.

Președintele a omagiat, de asemenea:

un veteran de 100 de ani al celui de-Al Doilea Război Mondial;

un înotător al Gărzii de Coastă care a salvat 165 de persoane în timpul inundațiilor din Texas.

Aceste momente au consolidat tema centrală a discursului: patriotismul și realizările americane.

Critici dure din partea democraților

Răspunsul opoziției nu a întârziat. Guvernatoarea Virginiei, Abigail Spanberger, a acuzat că președintele nu a oferit soluții reale pentru problemele majore ale țării.

Ea a susținut că discursul a inclus afirmații false și tentative de distragere a atenției de la provocările interne ale Statelor Unite.

Analiză: fără schimbări majore de direcție

Potrivit analiștilor politici, discursul lui Trump a avut mai degrabă rolul unui mesaj electoral înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului.

În contextul în care sondajele indică nemulțumiri în rândul americanilor, președintele a ales să mobilizeze susținătorii fideli și să accentueze mesajele patriotice, fără a semnala o schimbare majoră de strategie politică.

Citește și: S-a stabilit prețul. Cu cât se vinde “casa cu copac” din Centrul istoric al Craiovei?