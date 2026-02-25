S-a stabilit prețul. Cu cât se vinde “casa cu copac” din Centrul istoric al Craiovei?

“Casa cu copac” din Centrul istoric al Craiovei a fost evaluată la peste 155.000 de lei, echivalentul a 30.465 euro, fără TVA. Imobilul de pe strada Olteț urmează să fie scos la vânzare.

Consilierii locali trebuie să aprobe raportul de evaluare pentru vânzarea unui imobil situat pe strada Olteț nr. 23, stabilind prețul de pornire al negocierii la 155.197 lei (echivalentul a 30.465 euro), fără TVA. Este vorba de casa cu copac, clădirea a ajuns o ruină pentru că moștenitorii nu s-au arătat să o revendice, iar primăria, de când este proprietar nu a reușit să o vândă. Imobilul – construcție – are o suprafață construită desfășurată de 245 de metri pătrați și urmează să fie valorificat prin procedură de negociere. Pe lângă aprobarea prețului de pornire pentru clădire, hotărârea vizează și stabilirea cuantumului prestației datorate de titularul dreptului de superficie pentru terenul aferent. Terenul are o suprafață de 492 mp potrivit actelor și 412 mp conform măsurătorilor cadastrale. Astfel, prestația lunară a fost stabilită la 10,86 lei/mp/lună (echivalentul a 2,13 euro/mp/lună), sumă care, de asemenea, nu include TVA. Conform documentelor oficiale, valorile au fost stabilite în baza unui raport de evaluare anexat hotărârii și fac parte integrantă din aceasta.

Este cunoscut faptul că din anul 2022, primăria a mai scos la licitație acest imobil. Cumpărătorii nu prea s-au grăbit să se arate. Rămâne de văzut dacă de această dată va exista interes pentru clădirea care oferă viitorului proprietar două opțiuni clare: demolarea sau reabilitarea și punerea ei în valoare.