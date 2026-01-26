4.5 C
Un alpinist a escaladat un zgârie-nori cu 101 etaje fără nici un fel de echipament

De Daniela Moise
Rock climber Alex Honnold, of the U.S., performs a free solo climb of the Taipei 101 skyscraper in Taipei, Taiwan, Sunday, Jan. 25. 2026. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Alpinistul american Alex Honnold a urcat, duminică, pe zgârie-norul Taipei 101 fără corzi sau echipament de protecţie.

O mulţime adunată pe stradă a izbucnit în urale când acesta a ajuns în vârful turnului de 508 metri, la aproximativ 90 de minute după ce a început ascensiunea.

Honnold, cunoscut pentru ascensiunea fără frânghii pe El Capitan din Parcul Naţional Yosemite, a urcat pe un colţ al Taipei 101 folosind mici proeminenţe în formă de L ca puncte de sprijin. Periodic, a trebuit să se caţere pe laturile unor structuri ornamentale mari care ies din turn, trăgându-se în sus cu mâinile goale.

Clădirea are 101 etaje, cea mai dificilă parte fiind cele 64 de etaje din secţiunea de mijloc – ”cutii de bambus” care conferă clădirii aspectul său caracteristic. Împărţit în opt, fiecare segment are opt etaje de urcare abruptă, urmate de balcoane, unde a făcut scurte pauze în timp ce urca.

Ascensiunea lui Honnold pe clădirea simbol a capitalei Taiwanului a fost transmisă în direct pe Netflix, cu o întârziere de 10 secunde. Ascensiunea, iniţial programată sâmbătă, a fost amânată cu 24 de ore din cauza ploii.

Prezenţa unui public care aclama a fost neobişnuită şi puţin deranjantă la început pentru Honnold, ale cărui ascensiuni au loc, de obicei, în zone izolate. Ascensiunea a atras atât entuziasmul, cât şi îngrijorarea privind implicaţiile etice ale unei astfel de tentative de risc în timpul unei transmisiuni în direct.

Honnold nu este primul alpinist care a urcat pe Taipei 101, dar este primul care face acest lucru fără o frânghie. Alpinistul francez Alain Robert a escaladat clădirea în ziua de Crăciun în 2004, evenimentul făcând parte din inaugurarea celei mai înalte clădiri din lume, la acea vreme.

