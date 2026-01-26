India reduce de la 110% la 40% tarifele vamale pentru maşinile importate din UE

India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%. Aceasta este cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi.

Guvernul prim-ministrului Narendra Modi a acceptat să reducă imediat taxa pe un număr limitat de autoturisme provenite din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene, al căror preţ de import depăşeşte 15.000 de euro, au declarat pentru Reuters două surse apropiate negocierilor.

Această taxă ar putea fi redusă în timp la doar 10%, facilitând astfel accesul pe piaţa indiană pentru producătorii auto francezi şi europeni, precum Renault şi Stellantis, dar şi Volkswagen, Mercedes-Benz şi BMW.

Ministerul Comerțului din India și Comisia Europeană au refuzat să comenteze.

Pactul a fost numit „mama tuturor neînțelegerilor”

India și UE urmează să anunțe marți încheierea negocierilor prelungite pentru pactul de liber schimb, după care cele două părți vor finaliza detaliile și vor ratifica ceea ce este numită „mama tuturor acordurilor”. Pactul ar putea extinde comerțul bilateral și ar putea crește exporturile indiene de bunuri precum textile și bijuterii, care au fost afectate de tarife americane de 50% de la sfârșitul lunii august.

India este a treia cea mai mare piață auto din lume după vânzări, după SUA și China, dar industria auto internă a fost una dintre cele mai protejate. New Delhi percepe în prezent tarife de 70% și 110% pentru mașinile importate, un nivel adesea criticat de directori, inclusiv de directorul Tesla, Elon Musk.

New Delhi a propus reducerea imediată a taxelor de import la 40% pentru aproximativ 200.000 de mașini cu motor cu ardere internă pe an, a declarat una dintre surse, aceasta fiind cea mai agresivă măsură de până acum pentru deschiderea sectorului. Această cotă ar putea fi supusă unor modificări de ultim moment.

Vehiculele electrice cu baterii vor fi excluse de la reducerile taxelor de import în primii cinci ani pentru a proteja investițiile jucătorilor interni precum Mahindra & Mahindra și Tata Motors. După cinci ani, vehiculele electrice vor beneficia de reduceri similare ale accizelor.

Piața indiană, dominată acum de Suzuki și de producătorii locali

Taxele de import mai mici vor fi un impuls pentru producătorii auto europeni, cum ar fi Volkswagen, Renault și Stellantis, precum și producătorii de lux Mercedes-Benz și BMW care produc local mașini în India, dar s-au luptat să crească dincolo de un anumit punct, parțial din cauza tarifelor mari.

Taxele mai mici vor permite producătorilor auto să vândă vehicule importate la un preț mai mic și să testeze piața cu un portofoliu mai larg înainte de a se angaja să producă mai multe mașini la nivel local.

Producătorii europeni de automobile dețin în prezent o cotă de mai puțin de 4% din piața auto indiană, cu o cotă de 4,4 milioane de unități pe an, care este dominată de Suzuki Moto din Japonia. precum și mărcile autohtone Mahindra și Tata, care dețin împreună două treimi.

Având în vedere că piața indiană este așteptat să crească la 6 milioane de unități pe an până în 2030, unele companii deja își pregătesc noi investiții.

Renault revine în India cu o nouă strategie, în contextul în care își propune să crească în afara Europei, unde producătorii auto chinezi fac progrese semnificative, iar grupul Volkswagen finalizează următoarea etapă de investiții în India prin intermediul mărcii Skoda.

