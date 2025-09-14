Ionuț Moșteanu (MApN): „Piloții români de F-16 au avut aprobarea să doboare drona Rusiei!“

Armata română și aliații NATO care fac poliție aeriană pe teritoriul României „pot doborî” dronele care intră în spațiul aerian al României, iar piloții și antiaeriana de la sol primesc aprobarea de a distruge aceste drone „pe linie militară, operațională”, a precizat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Au avut aprobarea și astăzi (sâmbătă – n.r.) și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi. Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință. Până atunci, aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar”, a spus ministrul Apărării, într-o postare publicată pe Facebook.

Ionuț Moșteanu a menționat programul NATO „Santinela Europeană”, adoptat de Alianță în această săptămână, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei.

„Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția. Răspunsul nostru și al aliaților va fi ferm de fiecare dată. Eastern Sentry, noua inițiativă anunțată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare”, a mai spus ministrul Moșteanu.

Într-o declarație făcută sâmbătă seara la Antena 3 CNN, ministrul Moșteanu a punctat faptul că avioanele F-16 care au fost ridicate „au văzut” drona și „au fost foarte aproape s-o dea jos”.

Citește și: Alertă la Dunăre! O dronă rusească a intrat în spaţiul aerian românesc



