Alertă la Dunăre! O dronă rusească a intrat în spaţiul aerian românesc

Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

Potrivit sursei citate, la ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F16 au detectat o dronă în spaţiul aerian national, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 de kilometri SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, precizează sursa citată.

În momentul emiterii comunicatului, situaţia este monitorizată de sistemele radar ale MApN şi de aeronavele aflate în aer. Echipe de specialişti sunt pregătite să înceapă căutarea posibilelor resturi ale vehiculului aerian, mai precizează MApN.

Sâmbătă după-amiază, autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, fiind îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie.

