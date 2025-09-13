Bătaie pe străzile Craiovei ca în Vestul sălbatic între două clanuri de rromi, un bărbat fost omorât în stradă. Scenele de groază s-au petrecut pe unul din marile bulevarde ale Craiovei, unde s-a iscat un conflict între două grupări de rromi. Aceștia s-au bătut cu bâte, topoare și săbii. În urma altercației un bărbat a murit.
Conectare
Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs
Recuperare parola
Recuperați-vă parola
O parola va fi trimisă pe adresa dvs de email.
Bătaie cu bâte și topoare pe o stradă din Craiova. Un bărbat a fost omorât
Ultimele stiri
Toate
- Toate
- Administratie
- Admitere
- Advertoriale
- Afaceri de succes
- Agricultura
- Auto
- Autostrada Olteniei
- Bacalaureat
- Bancuri
- Bani & Afaceri
- Bani Europeni
- Baschet
- Black Friday
- Casa si gradina
- Cultura
- Diete si fitness
- Dolj
- Educatie
- Europa
- Eveniment
- Featured
- Finante
- Fotbal
- Gadgets
- Gaming
- Gazeta mea
- Gorj
- Handbal
- Horoscop
- Imobiliare
- International
- Interviu
- Investigatii
- IT&C
- Local
- Magazin
- Mama si copilul
- Medicina
- Mehedinţi
- Mobile
- National
- Olt
- Oltenia Business
- Opinii
- Politica
- Publireportaj
- Razboi Ucraina
- Retete culinare
- Sanatate
- Sport
- Stiri mondene
- Tehnologie
- Tenis
- Vacante si calatorii
- Vâlcea
- Viata sanatoasa
- Volei