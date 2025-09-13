25.6 C
Craiova
sâmbătă, 13 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBătaie cu bâte și topoare pe o stradă din Craiova. Un bărbat a fost omorât

Bătaie cu bâte și topoare pe o stradă din Craiova. Un bărbat a fost omorât

De Maria CERNĂTESCU

Bătaie pe străzile Craiovei ca în Vestul sălbatic între două clanuri de rromi, un bărbat fost omorât în stradă. Scenele de groază s-au petrecut pe unul din marile bulevarde ale Craiovei, unde s-a iscat un conflict între două grupări de rromi. Aceștia s-au bătut cu bâte, topoare și săbii. În urma altercației un bărbat a murit.

În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane.La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului.La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște.În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA