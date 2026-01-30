Doradă cu măsline și ardei

Ingrediente: 1 doradă eviscerată, 2 ardei roșii, 250 g roșii cherry, 1 cățel de usturoi, ulei de măsline, crenguțe de busuioc, 100 g măsline negre, sare, piper, lămâie

Mod de preparare:

Spală ardeii și coace-i, întorcându-i în mod regulat. Pune-i într-un castron, presară sare pe ei și acoperă-i cu un capac. Lasă-i să se răcească, curăță-i de piele și cotoare, taie-i în cuburi potrivite.

Încălzește uleiul de măsline într-o tigaie, adaugă roșiile cherry, usturoiul presat, sare și piper, amestecând ușor pentru a nu zdrobi roșiile.

Adaugă ardeiul, măslinele și busuiocul și lasă-le încă 5 minute la foc mic.

Încălzește o tigaie grill antiaderentă, apoi unge-o cu puțin ulei de masline. Când e fierbinte, așază doradele. Când carnea de pește începe să se albească la mijloc, întoarce doradele pe cealaltă parte, până se gătesc complet.

Așaza peștele pe un pat de roșii cherry, ardei si măsline, stropește cu ulei de măsline și presară busuioc tocat grosier.

După preferință, poti stoarce deasupra puțină zeamă de lămâie proaspătă.