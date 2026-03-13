Supă aztecă

Ingrediente:

Compozitie: 1 l supă de pui strecurată, 2 roșii coapte pe grătar și curățate de pieliță, 2 căței mari de usturoi, 1 ceapă albă, mică, tăiată mărunt, cubulețe, 2 ardei iuți curățați de semințe și opăriți cu apă fierbinte pentru a se înmuia puțin, 4 frunze de coriandru, 4 tortillas de porumb tăiate fășii, ulei (preferabil de porumb)

Pentru servire: 1 castronel de brânză feta mai puțin sărată, 1 castronel carne de pui făcută la grătar și tăiată cubulețe), 1- 2 ardei iuți tăiați rondele, 1/2 cană smântână, 1/2 lingură coajă rasă de lime, 2 linguri suc de lime, 1 avocado tăiat felii

Mod de preparare: