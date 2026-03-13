Supă aztecă

Ingrediente:
Compozitie: 1 l supă de pui strecurată, 2 roșii coapte pe grătar și curățate de pieliță, 2 căței mari de usturoi, 1 ceapă albă, mică, tăiată mărunt, cubulețe, 2 ardei iuți curățați de semințe și opăriți cu apă fierbinte pentru a se înmuia puțin, 4 frunze de coriandru, 4 tortillas de porumb tăiate fășii, ulei (preferabil de porumb)
Pentru servire: 1 castronel de brânză feta mai puțin sărată, 1 castronel carne de pui făcută la grătar și tăiată cubulețe), 1- 2 ardei iuți tăiați rondele, 1/2 cană smântână, 1/2 lingură coajă rasă de lime, 2 linguri suc de lime, 1 avocado tăiat felii
Mod de preparare:
- Supa de pui se încălzește până la punctul de fierbere.
- Se pun într-un blender roșiile, usturoiul, ceapa, ardeii iuți opăriți, împreună cu puțină supă, cât să se obțină consistența unui piure.
- Într-o tigaie separată, se încălzește 1 lingură de ulei de porumb, se adaugă piureul și se lasă cam 15 minute la foc mediu. Din când în când se mai amestecă.
- Se adaugă supa de pui după ce a dat în clocot, se lasă să mai fiarbă împreună încă 15 minute și se sărează după gust.
- Se taie tortillele în fâșii de 5 cm, se prăjesc în ulei încins până devin crocante și se pun pe un platou acoperit cu prosop de hârtie, pentru a se elimina excesul de ulei.
- Se pune supa în farfurie și se adaugă tortillele prăjite. Feliile de avocado, smântâna, fâșiile/rondelele de ardei iute și cubulețele de pui se servesc în boluri separate, pentru ca fiecare să-și asezoneze supa dupa gust.