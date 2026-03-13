6.7 C
Craiova
vineri, 13 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinRetete culinareSupă aztecă

Supă aztecă

De Daniela Moise
Sopa Azteca – or it's more familiar name here in the U.S., chicken tortilla – is a pasilla chile and tomato-based broth that is then tailored to individual tastes at the table with a myriad of garnish options including crispy fried tortillas, chicken, avocado, chicharones. cilantro, salsa and limes to name a few.

Ingrediente:

Compozitie: 1 l supă de pui strecurată, 2 roșii coapte pe grătar și curățate de pieliță, 2 căței mari de usturoi, 1 ceapă albă, mică, tăiată mărunt, cubulețe, 2 ardei iuți curățați de semințe și opăriți cu apă fierbinte pentru a se înmuia puțin, 4 frunze de coriandru, 4 tortillas de porumb tăiate fășii, ulei (preferabil de porumb)

Pentru servire: 1 castronel de brânză feta mai puțin sărată, 1 castronel carne de pui făcută la grătar și tăiată cubulețe), 1- 2 ardei iuți tăiați rondele, 1/2 cană smântână, 1/2 lingură coajă rasă de lime, 2 linguri suc de lime, 1 avocado tăiat felii

Mod de preparare:

  1. Supa de pui se încălzește până la punctul de fierbere.
  2. Se pun într-un blender roșiile, usturoiul, ceapa, ardeii iuți opăriți, împreună cu puțină supă, cât să se obțină consistența unui piure.
  3. Într-o tigaie separată, se încălzește 1 lingură de ulei de porumb, se adaugă piureul și se lasă cam 15 minute la foc mediu. Din când în când se mai amestecă.
  4. Se adaugă supa de pui după ce a dat în clocot, se lasă să mai fiarbă împreună încă 15 minute și se sărează după gust.
  5. Se taie tortillele în fâșii de 5 cm, se prăjesc în ulei încins până devin crocante și se pun pe un platou acoperit cu prosop de hârtie, pentru a se elimina excesul de ulei.
  6. Se pune supa în farfurie și se adaugă tortillele prăjite. Feliile de avocado, smântâna, fâșiile/rondelele de ardei iute și cubulețele de pui se servesc în boluri separate, pentru ca fiecare să-și asezoneze supa dupa gust.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA