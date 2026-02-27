Brioșe cu dulceață de căpșuni

Ingrediente: 4 ouă, 250 g zahăr, 200 ml lapte, 100 g unt, 1 esență vanilie, 1 praf de copt, 13-15 linguri faină, dulceață de căpșuni

Mod de preparare:

Topim untul pe baie de aburi, apoi îl lăsăm să se răcorească.

Mixăm ouăle spumă cu zahă, turnat treptat, până când toate cristalele se dizolvă și obținem o compoziție cremoasă.

Încorporăm untul topit și esența. Adăugăm și laptele, turnând în fir subțire.

La sfârșit, încorporăm făină cernută și amestecată cu praful de copt.

Tapetăm o tavă de brioșe cu margarină și făină sau cu hârtiuțe speciale pentru brioșe. Punem în fiecare formă sau hârtiuță o lingură plină de compoziție, apoi o linguriță de dulceață de căpșuni, și încă o lingură de compozitie.

Dăm tava în cuptorul încins, la foc potrivit, 30-35 minute.

sursa: Bucataras.ro