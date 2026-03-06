Tartă cu ton şi roşii cherry

Ingrediente

300 g făină

150 g unt

75 ml apă

sare

Umplutură

2 bucăți ouă

120 g ton

300 g brânză ricotta

200 g smântână pentru gătit

50 g măsline

1 lingură pătrunjel

sare

piper

oregano

roșii cherry

Mod de preparare

Pune făina într-un bol, apoi adaugă untul rece, tăiat cubuleţe, împreună cu sarea. Amestecă şi frământă până când compoziţia capătă o textură nisipoasă. Toarnă apoi apa rece şi continuă frământarea până se formează un aluat omogen. Modelează aluatul într-o bilă, înveleşte-l şi lasă-l la frigider timp de 30 de minute.

Pune ouăle într-un bol și bate-le bine cu telul.

Scurge tonul de ulei și încorporează-l în ouăle bătute. Amestecă, apoi adaugă ricotta, smântâna pentru gătit, măslinele tocate mărunt și pătrunjelul. Asezonează cu sare, piper și oregano, apoi omogenizează compoziția.

Întinde aluatul între două foi de copt și așază-l într-o formă de tartă cu fund detașabil. Taie excesul de aluat astfel încât să acopere uniform baza și marginile interioare ale formei. Înțeapă aluatul cu o furculiță pentru a preveni umflarea în timpul coacerii.

Toarnă umplutura în coaja de tartă, apoi distribuie roșiile cherry deasupra, din loc în loc.

Coace tarta în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 45 de minute sau până când suprafața se rumenește frumos.

Reţetă oferită de bucatarialidl.ro