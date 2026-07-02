Siegfried Mureșan: Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată

Premierul propus de PNL, USR și UDMR, europarlamentarul Siegfried Mureșan a avertizat asupra „banalizării” acțiunii de suspendare a președintelui României, inițiată de AUR împotriva lui Nicușor Dan. El amintește și de efectele încercărilor de suspendare ale fostului președinte Traian Băsescu.

„Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată. Conform Constituției, președintele poate fi suspendat atunci când există încălcări grave ale Constituției. Este evident că nu ne aflăm în situația în care președintele să fi încălcat grav Constituția și nu există nicio bază pentru suspendare”, a transmis Siegfried Mureșan pe Facebook, joi, 2 iulie.

El consideră că amenințarea suspendării șefului statului destabilizează țara, după cum s-a văzut în timpul celor două mandate ale fostului președinte Traian Băsescu.

„Amenințarea cu suspendarea nu poate fi un joc politic al unui partid și trebuie respinsă. În plus, suspendarea destabilizează țara. Am văzut acest lucru la suspendările nejustificate ale președintelui României din 2007 și 2012”, a explicat Mureșan.

Suspendare propusă de AUR – un asalt instuțional

Vicepreședintele grupului PPE consideră suspendare propusă de AUR un asalt instuțional, nu o confruntare democratică.

„Trebuie să facem mereu distincție între dezbaterea și confruntarea democratică și asaltul instituțional. Dezbaterea democratică este benefică; asaltul este periculos și nu trebuie susținut niciodată”, spune Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a confirmat că PNL nu va susține o tentativă de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a spus clar în spațiul public că partidul nostru nu va susține suspendarea”, a reamintit Siegfried Mureșan.

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