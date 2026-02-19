Brioșe cu mere, cremă de brânză și nuci caramelizate

Ingrediente

Umplutură

50 g zahăr

200 g mere

30 ml zeamă de lămâie

50 g unt

1 plic zahăr vanilat

2 g scorțișoară

Nuci caramelizate

40 g zahăr

20 ml apă

40 g miez de nucă

Brioșe

120 g unt

150 g zahăr

1 plic zahăr vanilat

4 bucăți ouă

200 g făină

1 plic praf de copt

1 linguriță scorțișoară

140 ml sana

Glazură din cremă de brânză

250 ml frișcă lichidă

250 g brânză ricotta

45 g zahăr pudră

Mod de preparare

Pentru început, pregătește umplutura de mere.

Umplutură: Spală, curăță de coajă și taie merele cubulețe. Stoarce o lămâie. Pune o tigaie pe foc, adaugă zahărul și lasă-l să se topească. Adaugă merele și zeama de lămâie. Gătește-le până se înmoaie. Adaugă untul și amestecă până se topește. Apoi, zahărul vanilinat și scorțișoara. Amestecă, ia de pe foc și transferă totul într-un bol. După ce ai pregătit merele, ocupă-te de nucile caramelizate.

Nuci caramelizate:

Pune din nou tigaia pe foc, adaugă zahărul, apa și lasă să fiarbă până când amestecul ajunge la 118 °C (atunci când încep să apară bulele, se atinge temperatura de 118 °C). Adaugă nucile și continuă să amesteci până când nucile se caramelizează.

Brioşe:

Într-un bol, adaugă untul (care este la temperatura camerei), zahărul, zahărul vanilinat și mixează până se omogenizează. Apoi, adaugă ouăle și mixează până se încorporează și ele.

Adaugă făina, praful de copt, scorțișoara și amestecă totul cu ajutorul unei spatule. Pune și sana, încorporeaz-o și pe ea și, la urmă adaugă merele gătite. Amestecă ușor și pregătește o tavă de brioșe.

Cu ajutorul unei linguri de înghețată, umple tava și dă brioșele la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 160 °C, timp de 17 minute sau până când trec testul scobitorii.

Într-un bol, adaugă ricotta, zahărul pudră si frișca lichidă. Mixează bine totul, pune glazura obținută într-un posh și glazurează brioșele răcite. Ornează cu nucile caramelizate si servește.

Reţetă oferită de bucătărialidl.ro