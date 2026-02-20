Sfeclă roșie la cuptor cu burrata de bivoliță și vinegretă

Ingrediente
- 4 bucățisfeclă roșie
- 2 linguriulei de măsline
- 2 lingurimiere
- 2 bucățifoi de dafin
- sare
- piper
Dressing
- 1 lingurămiere
- 1 lingurămuștar
- 2 lingurioțet balsamic
- 4 linguriulei de măsline
- sare
- piper
Servire
- 50 gsalată mixtă
- 4 bucățibrânză burrata
Mod de preparare
Preîncălzește cuptorul (cu ventilator / convecție) la 160°C. Curăță sfecla roșie de coajă, taie-o în optimi și amestec-o cu ulei de măsline, miere, foi de dafin, sare și piper.
Înfășoară porțiile în hârtie de copt, leagă-le cu sfoară de bucătărie, așază-le pe o tavă de copt și coace-le în cuptor timp de aproximativ 45 de minute, până se înmoaie.
Cât se gătește sfecla, combină mierea, muștarul și oțetul, amestecând continuu pentru a obține un dressing omogen.
Condimentează cu sare și piper.
Lasă sfecla roșie să se răcească puțin și aranjeaz-o pe farfurii alături de salata de ierburi sălbatice. Așază burrata în centru și servește stropită cu dressing.
Reţetă oferita de bucatarialidl.ro