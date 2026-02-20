Sfeclă roșie la cuptor cu burrata de bivoliță și vinegretă

Ingrediente

4 bucățisfeclă roșie

2 linguriulei de măsline

2 lingurimiere

2 bucățifoi de dafin

sare

piper

Dressing

1 lingurămiere

1 lingurămuștar

2 lingurioțet balsamic

4 linguriulei de măsline

sare

piper

Servire

50 gsalată mixtă

4 bucățibrânză burrata

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul (cu ventilator / convecție) la 160°C. Curăță sfecla roșie de coajă, taie-o în optimi și amestec-o cu ulei de măsline, miere, foi de dafin, sare și piper.

Înfășoară porțiile în hârtie de copt, leagă-le cu sfoară de bucătărie, așază-le pe o tavă de copt și coace-le în cuptor timp de aproximativ 45 de minute, până se înmoaie.

Cât se gătește sfecla, combină mierea, muștarul și oțetul, amestecând continuu pentru a obține un dressing omogen.

Condimentează cu sare și piper.

Lasă sfecla roșie să se răcească puțin și aranjeaz-o pe farfurii alături de salata de ierburi sălbatice. Așază burrata în centru și servește stropită cu dressing.

Reţetă oferita de bucatarialidl.ro