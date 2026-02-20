5.1 C
Craiova
vineri, 20 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinSfeclă roșie la cuptor cu burrata de bivoliță și vinegretă

Sfeclă roșie la cuptor cu burrata de bivoliță și vinegretă

De Gazeta de Sud
Sfeclă roșie la cuptor cu burrata de bivoliță și vinegretă
Sfeclă roșie la cuptor cu burrata de bivoliță și vinegretă

Ingrediente

  • 4 bucățisfeclă roșie
  • 2 linguriulei de măsline
  • 2 lingurimiere
  • 2 bucățifoi de dafin
  • sare
  • piper

Dressing

  • 1 lingurămiere
  • 1 lingurămuștar
  • 2 lingurioțet balsamic
  • 4 linguriulei de măsline
  • sare
  • piper

Servire

  • 50 gsalată mixtă
  • 4 bucățibrânză burrata

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul (cu ventilator / convecție) la 160°C. Curăță sfecla roșie de coajă, taie-o în optimi și amestec-o cu ulei de măsline, miere, foi de dafin, sare și piper.

Înfășoară porțiile în hârtie de copt, leagă-le cu sfoară de bucătărie, așază-le pe o tavă de copt și coace-le în cuptor timp de aproximativ 45 de minute, până se înmoaie.

Cât se gătește sfecla, combină mierea, muștarul și oțetul, amestecând continuu pentru a obține un dressing omogen.

Condimentează cu sare și piper.

Lasă sfecla roșie să se răcească puțin și aranjeaz-o pe farfurii alături de salata de ierburi sălbatice. Așază burrata în centru și servește stropită cu dressing.

Reţetă oferita de bucatarialidl.ro

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA