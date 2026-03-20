Pătrăţele de jeleu de iaurt şi fructe de pădure

Pătrăţele de jeleu de iaurt şi fructe de pădure

De Daniela Moise

Ingrediente:

Pentru jeleu de afine: 2 plicuri gelatină fără aromă, 1 ½ cănă de afine congelate, ⅓ cană zahăr, 1 linguriță de suc de lămâie, un praf de sare

Pentru jeleu de zmeură: 2 plicuri gelatină fără aromă, 1 ½ căni de zmeură congelată, ⅓ cană zahăr, 1 linguriță de suc de lămâie, un praf de sare

Pentru jeleul de iaurt: 2 plicuri gelatină fără aromă, ½ cană de zahăr, 2 căni de iaurt, 2 căni de lapte integral, 1 linguriță de suc de lămâie, esenţă de vanilie sauzahăr vanilinat, un praf de sare

Mod de preparare:

Ungeți două tăvi de copt de 20×20 cm cu ulei, ștergeți excesul şi dați deoparte.

Într-un bol mic, presărați două plicuri de gelatină peste 1/2 cană de apă rece. Lăsați să stea 5 minute. Într-o cratiță mică, amestecați afinele, 1/3 cană de zahăr, 1 linguriță de suc de lămâie, un praf de sare și încă 1/2 cană de apă. Amestecați la foc mediu până când zahărul se dizolvă. Când începe să clocotească, reduceți focul și fierbeți la foc mic, fără capac, timp de 3 minute sau până când afinele se înmoaie parțial. Luați de pe foc. Adăugați amestecul de gelatină, amestecând pentru a se dizolva. Strecurați amestecul printr-o sită cu ochiuri fine. Turnați într-una dintre tăvile pregătite.

Repetați procedeul folosind zmeură congelată. Daţi ambele compoziţii la frigider între 8 şi 24 de ore.

Ungeți o tavă de copt de 33×23 cm cu ulei şi ștergeți excesul. Scoateți jeleul de fructe de pădure din frigider și tăiați-l în bucăți de aproximativ 1,5 cm. Amestecați ușor toate bucățile în tava de copt pregătită și puneți-o în frigider.

Într-o cratiță medie, presărați cele două plicuri de gelatină rămase peste 1/2 cană de apă rece. Lăsați să stea 5 minute. Amestecați la foc mediu până când gelatina se dizolvă. Adăugați 1/2 cană de zahăr și amestecați până când se dizolvă. Încorporați iaurtul, laptele, 1 linguriță de suc de lămâie, vanilia și sarea. Turnați amestecul peste cuburile de fructe de pădure. Lăsați la rece, acoperit, 4 ore sau peste noapte.

Tăiați în pătrate pentru servire.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

