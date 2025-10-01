„Domnul Baird era atât de entuziasmat încât nu i-au ieșit cuvintele” – Prima persoană care a apărut la televizor

Pe 2 octombrie 1925, inventatorul scoțian John Logie Baird a reușit să transmită pentru prima dată o imagine în mișcare a unei fețe umane.

Cel care a intrat în istorie ca prima persoană apărută vreodată la televizor a fost un tânăr funcționar de 20 de ani, William Taynton, transformat pentru câteva minute în „vedetă TV” fără să-și dea seama.

Inventatorul neconvențional

Baird era un spirit nonconformist. Înainte să reușească să creeze televiziunea mecanică, încercase să facă diamante artificiale sau să inventeze remedii bizare. Cu sănătatea șubrezită și refuzat pentru serviciul militar, fiul de cleric s-a dedicat experimentelor tehnice, improvizând cu lămpi de bicicletă, cutii de biscuiți și resturi de lemn.

După primele încercări la Hastings, s-a mutat la Londra, închiriind un laborator improvizat pe Frith Street nr. 22, în Soho. Acolo, cu un disc mecanic ce scana imagini linie cu linie, a reușit să transforme visul televiziunii în realitate.

Întâlnirea cu William Taynton

În acea zi de octombrie 1925, Baird l-a chemat entuziasmat pe William Taynton, funcționar în clădire, pentru a fi „cobaiul uman” al invenției. „Cred că era atât de entuziasmat la momentul respectiv încât nu i-a ieșit niciun cuvânt”, își amintea Taynton la BBC patru decenii mai târziu.

Sub lumina puternică și sufocantă a lămpilor, tânărul a fost rugat să facă grimase și să scoată limba, în timp ce Baird urmărea primele imagini transmise. „Te-am văzut, William, te-am văzut. În sfârșit am televizor, prima imagine de televiziune adevărată!”, a strigat inventatorul.

Pentru curajul de a suporta căldura aproape insuportabilă, Taynton a primit doi șilingi și șase pence – considerată ulterior prima „taxă de televiziune”.

De la laborator la întreaga lume

Ceea ce Taynton a văzut pe un ecran minuscul – o imagine tremurată, neclară, dar mișcătoare – a fost începutul unei revoluții. În ianuarie 1926, Baird a făcut prima demonstrație publică de televiziune.

Deși invenția sa mecanică a fost depășită rapid de tehnologii mai performante, Baird a rămas pionierul care a deschis calea pentru televiziunea modernă.

Moștenirea

În 1951, la cinci ani după moartea inventatorului, William Taynton a participat la dezvelirea plăcii albastre de pe Frith Street, în memoria lui John Logie Baird. „Adevăratul său memorial se află în pădurea de antene care răsar peste întreaga țară”, spunea atunci Sir Robert Renwick.

Povestea lui Taynton și a lui Baird arată cum un laborator dărăpănat, improvizat din resturi, a devenit locul unde science-fiction-ul s-a transformat în realitate. La doar câteva decenii distanță, oamenii din întreaga lume erau lipiți de televizoare pentru a urmări aselenizarea.

