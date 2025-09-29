Bărbat din Craiova, arestat preventiv pentru ultraj asupra unui polițist

Un bărbat de 38 de ani, din Craiova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru ultraj prin amenințare, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în zilele de 3, 11 și 13 septembrie 2025, acesta ar fi adresat amenințări cu acte de violență unui polițist – organ de cercetare penală al poliției judiciare – în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova au dispus reținerea bărbatului pe 26 septembrie.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

