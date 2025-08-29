Un turist a filmat și a postat pe internet momentul în care toarnă bere în trompa unui elefant

Un turist spaniol a provocat un val de furie în mediul online după ce a publicat un videoclip în care se vede cum toarnă bere în trompa unui elefant, în Kenya.

În filmare, bărbatul apare într-o rezervație naturală, bând dintr-o doză de Tusker, o bere locală populară, din care îi oferă și elefantului.

„Doar un tusker cu un prieten colțat”, a scris acesta în descrierea unei postări pe Instagram, potrivit BBC.

Peisajul și prezența unui elefant cunoscut, cu colți lungi, indică faptul că videoclipul a fost filmat la Ol Jogi Conservancy, în comitatul Laikipia, zona centrală a Kenyei.

Kenya Wildlife Service (KWS) a confirmat la rândul său că investighează incidentul.

Pe conturile de social media, bărbatul folosește pseudonime care conțin expresia „Skydive_Kenya” și nu își dezvăluie identitatea reală. Într-un alt clip publicat marți pe Instagram, el apare hrănind doi elefanți cu morcovi, spunând: „Acum e timpul pentru bere”. Videoclipurile au strâns sute de comentarii critice, mulți cerând chiar deportarea turistului.

Bărbatul din videoclipuri, care se descrie pe TikTok drept „dependent de adrenalină”, a mai postat luni un alt filmuleț în care apare hrănind un rinocer cu morcovi în Ol Pejeta Conservancy, aflat în apropiere.

