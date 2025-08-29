24 C
Craiova
vineri, 29 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinUn turist a filmat și a postat pe internet momentul în care toarnă bere în trompa unui elefant

Un turist a filmat și a postat pe internet momentul în care toarnă bere în trompa unui elefant

De Tiberiu Cocora

Un turist spaniol a provocat un val de furie în mediul online după ce a publicat un videoclip în care se vede cum toarnă bere în trompa unui elefant, în Kenya. 

În filmare, bărbatul apare într-o rezervație naturală, bând dintr-o doză de Tusker, o bere locală populară, din care îi oferă și elefantului.

„Doar un tusker cu un prieten colțat”, a scris acesta în descrierea unei postări pe Instagram, potrivit BBC.

Peisajul și prezența unui elefant cunoscut, cu colți lungi, indică faptul că videoclipul a fost filmat la Ol Jogi Conservancy, în comitatul Laikipia, zona centrală a Kenyei.

Kenya Wildlife Service (KWS) a confirmat la rândul său că investighează incidentul.

Pe conturile de social media, bărbatul folosește pseudonime care conțin expresia „Skydive_Kenya” și nu își dezvăluie identitatea reală. Într-un alt clip publicat marți pe Instagram, el apare hrănind doi elefanți cu morcovi, spunând: „Acum e timpul pentru bere”. Videoclipurile au strâns sute de comentarii critice, mulți cerând chiar deportarea turistului.

Bărbatul din videoclipuri, care se descrie pe TikTok drept „dependent de adrenalină”, a mai postat luni un alt filmuleț în care apare hrănind un rinocer cu morcovi în Ol Pejeta Conservancy, aflat în apropiere.

Citește și: Ariana Grande revine în fața fanilor cu un nou turneu grandios

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA