Ariana Grande revine în fața fanilor cu un nou turneu grandios

Vedeta pop americană Ariana Grande a anunţat că va susţine un nou turneu internaţional în anul 2026, informează Agerpres.

În vârstă de 32 de ani, cântăreaţa Ariana Grande, care a câştigat două premii Grammy şi este cunoscută mai ales pentru piesele sale de mare succes „Problem”, „7 Rings” şi „Thank U, Next”, s-a remarcat anul trecut şi în cinematografie, interpretând personajul Glinda în adaptarea în două părţi a musicalului „Wicked”.

Turneul ei „Eternal Sunshine” poartă numele celui de-al şaptelea album de studio al său, care a fost lansat pe piaţă în martie 2024.

Cântăreaţa americană şi-a anunţat viitorul turneu internaţional printr-un mesaj publicat joi pe Instagram, care a inclus şi datele la care vor avea loc concertele programate în cadrul acestui eveniment. „Ne vedem anul viitor”, a adăugat ea.

Anunţul a venit cu puţin timp înainte de lansarea filmului „Wicked: For Good”, care va avea premiera în cinematografe în luna noiembrie.

Turneul ei din 2026 va începe în iunie şi o va duce pe vedeta pop în oraşe din America de Nord, inclusiv Los Angeles, New York, Boston, Chicago şi Montreal, înainte de a se încheia cu cinci spectacole la O2 Arena din Londra, în august.

Ariana Grande a devenit faimoasă în calitate de actriţă a postului TV pentru copii şi adolescenţi Nickelodeon, jucând în serialul de succes „Victorious” înainte să îşi lanseze albumul de debut, „Yours Truly”, în 2013.

Biletele pentru etapa nord-americană a turneului „Eternal Sunshine Tour” vor fi puse în vânzare pe 10 septembrie, iar biletele pentru concertele din Londra vor fi disponibile începând cu data de 18 septembrie.

Citește și: Ricky Martin, concert în decembrie la Romexpo



