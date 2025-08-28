Ricky Martin, concert în decembrie la Romexpo

Ricky Martin vine la București, pe 16 decembrie, la Romexpo, cu cel mai recent turneu al său, „Ricky Martin Live 2025“.

Concertul va include un setlist cu cele mai mari hituri ale artistului – de la ‘Livin’ la Vida Loca’ și ‘She Bangs’ până la ‘Maria’ și ‘The Cup of Life’.

Producția scenică este impresionantă, cu un design vizual atent conceput pentru a amplifica fiecare moment artistic. Lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori acompaniază show-ul, oferind publicului o experiență intensă, plină de ritm și culoare, precizează sursa citată.

Biletele sunt disponibile la rickymartin.Emagic.ro, tickets.Emagic.ro și iaBilet, cu locuri în picioare, la categoriile Standing Diamond, Standing Golden și Standing General Access.

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului. Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentului. Cumpărătorilor de bilete li se recomandă consultarea site-ului oficial și a platformelor de social media Emagic, înainte de participarea la concert.

