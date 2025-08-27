A urmat o dietă de la ChatGPT şi a ajuns la spital! Cu ce boală din secolul al XIX-lea s-a ales

Un bărbat de 60 de ani a fost internat de urgență după ce a urmat timp de trei luni o dietă făcută de ChatGPT. Potrivit revistei Annals of Internal Medicine Clinical Cases, AI i-a recomandat să înlocuiască sarea obișnuită cu bromură de sodiu, ceea ce, din păcate, i-a provocat bromism, o intoxicație destul de frecventă la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Totul a început când bărbatul căuta o alternativă la clorura de sodiu pentru a-și reduce consumul, iar inteligența artificială i-a sugerat să folosească bromură, un compus folosit cândva în medicamente sedative și retras ulterior de pe piață din cauza riscurilor pentru sănătate.

Crezând că este o alternativă sigură, bărbatul a cumpărat bromură de sodiu de pe Internet și a adăugat-o în mod obișnuit la toate mesele. După câteva săptămâni, a început să aibă tulburări neurologice și psihiatrice, printre care paranoia, halucinații, insomnie și probleme de coordonare, ceea ce a dus la internarea sa de urgență, scrie DCNews.

La spital, analizele inițiale au indicat niveluri ridicate de clorură, dar s-a dovedit ulterior că era un fals pozitiv, provocat de interferența bromurii. După evaluarea echipei de toxicologie, diagnosticul confirmat a fost bromism, o intoxicație cronică determinată de acumularea acestui compus în organism. În timpul spitalizării, pacientul a fost hidratat, i s-a făcut reechilibrare electrolitică și tratament antipsihotic întrucât intoxicația i-a provocat și leziuni cutanate (acnee și mici umflături roșiatice). După stabilizare, a fost externat, iar la controalele ulterioare starea sa a rămas bună.

Autorii articolului din Annals of Internal Medicine Clinical Cases au transmis că niciun profesionist din domeniul sănătății nu ar fi recomandat bromura ca înlocuitor pentru sare și avertizează asupra riscului de a urma sfaturi medicale fără supraveghere calificată.

