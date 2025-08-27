Şoc în lumea mondenă! Andi Moisescu ar fi divorţat de Olivia Steer

Şocul momentului în showbiz! Se pare că viața lui Andi Moisescu a luat o turnură neașteptată, după ce vedeta Pro TV ar fi divorțat recent. Acesta nu mai poartă verigheta, din câte menţionează Cancan și, în ultima perioadă, a dat semne că ceva s-a schimbat radical în viața lui.

Discuțiile despre fosta parteneră, Olivia Steer, au dispărut complet, iar Andi a vorbit doar despre copii, pe care recunoaște că îi vede destul de rar.

Andi Moisescu și Olivia Steer au fost căsătoriți timp de 22 de ani și au împreună doi băieți. Totuşi, până în prezent, niciunul dintre ei nu a vorbit public despre divorţ.

Cum a început povestea lor de iubire

Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer a început în 2003, la scurt timp după ce s-au cunoscut în Ajunul Crăciunului din 2002. Întâlnirea, pusă la cale de Andi cu ajutorul unui prieten, a avut loc într-un grup mai mare, iar Olivia nu și-a dat seama atunci de sentimentele lui.

La scurt timp, drumurile lor s-au despărțit – ea plecând la Târgu Mureș, iar el în Spania –, însă legătura s-a menținut prin telefon. Andi i-a trimis mesaje de ziua ei și de Anul Nou, iar după sărbători cei doi s-au revăzut, de această dată singuri.

