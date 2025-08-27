Schimbare mai mult decât interesantă! Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent“

După ce s-a aflat că Dragoș Bucur se retrage de la „Românii au talent”, mulți s-au întrebat cine îi va lua locul. Multe speculații au circulat, însă acum a venit marea veste: Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”! Actrița va face echipă cu Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu în noul sezon al emisiunii de la Pro TV.

De-a lungul timpului, Carmen Tănase a colaborat în repetate rânduri cu Pro TV. E nelipsită de la Protevelion, unde pune în scenă diverse scenete, ba chiar a interpretat o melodie cu Andra Măruță. Și în serialele postului a jucat, e actriță în „Clanul” și „Tătuțu”.

Totodată, o leagă și o adevărată prietenie cu multe dintre vedetele postului, de Pavel Bartoș e foarte apropiată, el și Smiley fiind prezentatori la „Românii au talent”.

„Emisiunea asta este despre emoție și vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin juriu până acum, pentru că uitându-mă la ei am învățat foarte mult, învăț și voi învăța până la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în sezonul 16 pentru că da, Românii au talent”, au fost declarațiile actriței, citată de Libertatea.

Dragoş Bucur stă departe de televiziune în perioada următoare

Spre surprinderea fanilor lui, Dragoș Bucur ia o pauză din televiziune.

„Acum trei ani am intrat în echipa ‘Românii au talent. Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta, ‘Românii au talent merge mai departe fără mine”, a scris Dragoș Bucur pe Instagram.

El a menționat că se retrage pentru o perioadă din televiziune, dar promite să revină pe marele ecran.

„Ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a încheiat Dragoş.

