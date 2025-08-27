Să vezi şi să nu crezi! AUR laudă propunerile lui Nicușor Dan cu privire la șefia SRI și SIE

Partidul AUR are cuvinte de laudă la adresa celor două nume propuse de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, s-a arătat extrem de mulțumit de propunerile președintelui Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE). Astfel, acesta a spus despre cei doi că sunt „onorabili” și „ortodocși practicanți”.

„Atât Gabriel Zbarcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente. Ambii au cariere lungi și impecabile și ambii au convingeri democratice ferme și explicite. Nu cred sa fi avut, după 1990, niciun director SRI sau SIE de nivelul celor doi. Mai bine cărturar decât politruc!”, se arată în postarea lui Petrișor Peiu, de pe Facebook.

Cine ar prelua șefia SRI și SIE

Potrivit celor de la Gândul, Nicușor Dan l-ar vedea pe avocatul Gabriel Zbârcea pentru conducerea SRI și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca pentru șefia SIE. Cu toate acestea, șeful statului a declarat, într-o conferință de presă din 30 iulie, că numirile vor avea loc „în următoarele săptămâni”, după consultări cu partidele politice.

În acel moment, președintele României a fost întrebat despre calendarul acestor decizii. El a precizat că va purta discuții cu reprezentanții formațiunilor politice înainte de a face propunerile oficiale. A mai menționat că are deja „3 – 4 nume” pe listă pentru cele două funcții-cheie în domeniul securității naționale.

