Președintele Nicușor Dan participă la ședința Coaliției pe tema Pachetului 2 de măsuri fiscale

Președintele Nicușor Dan participă marți după-amiază la ședința cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale. Este prima dată când președintele participă la o ședință de coaliție de la formarea Guvernului Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a ajuns la Palatul Victoria în jurul orei 17.30. Înainte de începerea ședinței, a avut o discuție separată cu premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Discuțiile despre Pachetul 2 de reforme fiscale durează de mai bine de o lună, fiind blocate în urma neînțelegerilor dintre partide, în special după ce PSD a decis să nu mai participe la ședințele coaliției.

Ședința de astăzi are loc după ce la cea de luni liderii coaliției nu au ajuns la niciun acord final.

În ședința de astăzi, care are loc la Guvern, reprezentanții coaliției vor discuta, pentru a ajunge la un acord final, despre măsurile pe care Executivul le va lua în administrația publică locală și despre anumite măsuri fiscale, conform surselor HotNews. Un subiect din zona fiscalității pe care coaliția trebuie să se pună de acord este capitalul social al firmelor.

Pachetul 2 de reforme fiscale

În ședința de luni au fost propuse o serie de praguri, conform surselor HotNews, însă nu s-a tranșat subiectul și urmează să fie reluat în ședința de marți. Digi24.ro scrie că este vorba despre următoarele trepte:

500 lei capital social pentru firmele cu cifra de afaceri de până la 400.000 de lei,

5.000 lei pentru acele firme cu cifra de afaceri între 400.000 lei și 7 milioane de lei;

90.000 lei capital social pentru firme cu cifra de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că vrea să adopte Pachetul 2 de măsuri prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla vineri.

Urmează trei zile în care opoziția poate depune moțiune de cenzură. Dacă moțiunea pică, măsurile sunt considerate adoptate de către Parlament.

