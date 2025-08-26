Un muncitor și-a pierdut viața după ce a fost îngropat la 7-8 metri sub un mal de pământ

Un muncitor și-a pierdut viața marți, după ce a fost îngropat la 7-8 metri sub un mal de pământ, în timp ce lucra pe marginea A7, în localitatea buzoiană Ziduri.

Un muncitor de 60 de ani, din comuna Tătărăști, județul Bacău, care efectua lucrări pe șantierul Autostrăzii Moldovei, tronsonul Vadu Pașii–Râmnicu Sărat, a murit după ce a fost surprins de un mal de pământ și îngropat la o adâncime de aproximativ 7-8 metri. Alunecarea de teren s-a produs chiar pe marginea A7, unde muncitorii lucrau la realizarea spațiilor de servicii.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD tip EPA și un container multirisc. Salvatorii au reușit să scoată victima, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes, fiind declarat decesul bărbatului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Ancheta, coordonată de Parchet, urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs accidentul de muncă.

Șantierul unde s-a produs tragedia se află la kilometrul 91, pe Lotul 2 al Autostrăzii A7.

Citește și: Ministrul Justiției spune că greva procurorilor este ilegală și că ministerul nu a fost informat