Ministrul Justiției spune că greva procurorilor este ilegală și că ministerul nu a fost informat

Ministrul Justiţiei susţine că greva procurorilor nu este permisă şi că nu a primit niciun fel de „comunicare instituțională” în legătură cu suspendarea activității, în semn de protest față de proiectul Guvernului privind pensiile speciale.

„Deși, potrivit Constituției, activitatea procurorilor se desfășoară sub autoritatea ministrului Justiției, în condițiile constituționale și ale legii, Ministerul Justiției nu a fost informat de către Parchetul General cu privire la o astfel de intenție sau astfel de decizie. Nu am primit niciun fel de astfel de comunicare instituțională din partea Parchetului General. (…) Orice categorie profesională are dreptul să-și exprime nemulțumirile care pot să fie și justificate din perspectiva respectivei categorii profesionale, cu respectarea legii. Justiția este un serviciu public esențial pentru desfășurarea normală a vieții publice”, a declarat Radu Marinescu la Euronews.

„Greva nu este permisă“

Întrebat dacă magistrații pot să facă grevă, Marinescu a răspuns: „Conform legii, greva nu este permisă pentru acest tip de activitate”.

„Atragem atenția asupra necesității ca drepturile și libertățile cetățenilor să fie în continuare protejate, nepuse în pericol prin tot felul de manifestări pe care o anumită profesională înțelege să o aibă ca nemulțumire față de anumite proiecte legislative. (…) Nu spunem că cineva poate sau nu poate să protesteze. Trebuie să respecte legea în primul rând, dar trebuie să aibă în vedere și cetățenii”, a mai spus ministrul Justiţiei.

